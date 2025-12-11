وكالات

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، أن دعم الحكومة الأمريكية ساعدها على السفر إلى النرويج لاستلام جائزة نوبل للسلام، بعد ساعات من قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط في تصعيد درامي للضغط على النظام الاستبدادي للرئيس نيكولاس مادورو.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، غادرت ماتشادو، التي كانت مختبئة منذ الانتخابات المثيرة للجدل في فنزويلا العام الماضي، على متن قارب صيد بعد تجاوز نقاط التفتيش العسكرية مرتدية باروكة كتمويه، قبل أن تستقل طائرة خاصة إلى النرويج.

وخلال حديثها مع الصحفيين يوم الخميس، شكرت الحائزة على جائزة نوبل أولئك الذين "خاطروا بحياتهم" لمساعدتها على القيام بهذه الرحلة، مؤكدة التزامها بالعودة إلى وطنها قريبًا سواء كان مادورو في السلطة أم لا.

ولطالما كانت ماتشادو تتماشى مع موقف إدارة ترامب التي ترى أن مادورو مرتبط بجماعات إجرامية وعصابات تهريب المخدرات، وأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. وسبق أن أفادت CNN أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع أشخاص مقربين من ماتشادو لمناقشة الخطوات التالية في حال الإطاحة بمادورو.

ومع ذلك، كانت ماتشادو يوم الخميس تمشي على خط دقيق بين الترحيب بموقف ترامب الصارم تجاه مادورو وعدم الظهور وكأنها تدعم أي تغيير نظامي تقوده الولايات المتحدة أو الضربات الأمريكية المميتة على قوارب الصيد في الكاريبي.

وعند سؤالها عن رد فعلها على مصادرة الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة ساحل فنزويلا، قالت ماتشادو إنها تدعم الإجراءات العالمية لقطع إيرادات النفط التي تدعم الحكومة الفنزويلية، دون الإشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت في مؤتمر صحفي في أوسلو: "النظام يستخدم الموارد – التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة غير قانونية، بما في ذلك السوق السوداء للنفط – ليس لإطعام الأطفال الجياع، ولا للمعلمين الذين يتقاضون دولارًا واحدًا في اليوم، ولا للمستشفيات في فنزويلا التي تفتقر للأدوية أو الماء، ولا للأمن. يستخدمون هذه الموارد لقمع وملاحقة شعبنا".

وأضافت: "نعم، يجب إيقاف هذه الجماعات الإجرامية، وقطع مصادر الأنشطة غير القانونية خطوة ضرورية جدًا".

وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أن الناقلة المصادرة كانت خاضعة لعقوبات أمريكية بسبب ضلوعها في "شبكة شحن نفط غير مشروعة تدعم منظمات إرهابية أجنبية"، بما في ذلك فنزويلا وإيران.

وأدانت الحكومة الفنزويلية المصادرة ووصفتها بأنها "عمل من القرصنة الدولية".

وقالت ماتشادو: "أعتقد أن إجراءات الرئيس ترامب كانت حاسمة للوصول إلى النقطة التي نحن فيها الآن، حيث أصبح النظام أضعف من أي وقت مضى. كان النظام يعتقد سابقًا أنه يمكنه فعل أي شيء… الآن بدأوا يفهمون أن الأمر جدي، وأن العالم يراقب عن كثب".

وعند سؤالها عما إذا كانت ستدعم تدخلًا عسكريًا أمريكيًا في فنزويلا، قالت ماتشادو إن بلادها قد "تم غزوها" بالفعل من قبل عملاء روس وإيرانيين، وعصابات مخدرات كولومبية تعمل مع إفلات من العقاب وتمول نظام مادورو.

وأوضحت الحائزة على نوبل أنها لن تتكهن بأفعال الدول الأجنبية، وأنها وفريقها لم ينسقوا بشأن مسائل الأمن القومي.

وعند سؤال CNN عما إذا كانت الحكومة الفنزويلية تعلم مكان اختبائها خلال الـ15 شهرًا الماضية، ردت ماتشادو: "لا أعتقد أنهم كانوا يعرفون، وبالتأكيد كانوا سيبذلون كل ما في وسعهم لمنعي من القدوم إلى هنا."

ووصلت ماتشادو إلى أوسلو بعد ساعات من مراسم جائزة نوبل، والتي استلمتها ابنتها نيابة عنها، واستقبلتها حشود من المؤيدين الذين لوحت لهم من شرفة فندق Grand في أوسلو، وقالت لاحقًا إنها التقت بالعديد من الفنزويليين الذين يأملون في العودة إلى وطنهم المحرر يومًا ما.

وحذرت حكومة مادورو من أن ماتشادو ستعتبر "هاربة" من قبل السلطات إذا غادرت فنزويلا. وقالت ماتشادو: "سأعود إلى فنزويلا، لا شك في ذلك".

وأكدت زعيمة المعارضة أن بلادها ستصبح قريبًا "مشرقة وديمقراطية وحرة"، مضيفة أن الشجاعة لمحاربة الاستبداد تزداد حين تكون الأشياء التي تحبها في خطر.

وقالت: "السلام، في النهاية، هو فعل من الحب. أنا متفائلة جدًا بأن فنزويلا ستتحرر، وسنجعلها منارة للأمل والفرص والديمقراطية".

وأضافت ماتشادو أنها لا تخطط بعد لزيارة عواصم أوروبية أخرى أو الولايات المتحدة، لكنها تلقت "عددًا لا بأس به من الدعوات" خلال تواجدها في النرويج، موضحة: "هناك بعض الاجتماعات التي أعتقد أنها ستكون مفيدة جدًا قبل أن أعود إلى وطني".