مغربي يتولى تدريب فريق مصطفى محمد.. فمن هو؟

أعلن نادي نانت الفرنسي، الذي يضم المحترف المصري مصطفى محمد، تعيين المغربي، أحمد قنطاري، مديرا فنيا للفريق، بعد إقالة لويس كاسترو.

وقال النادي في بيانه: "يعلن نادي نانت عن انتهاء مهام لويس كاسترو كمدرب للفريق الأول. وسيحل أحمد قنطاري محلّه حتى نهاية الموسم، يوجه نادي نانت شكره للويس كاسترو وطاقمه على احترافيتهم وتفانيهم اليومي، ويتمنى لهم الأفضل في المستقبل. ويبدأ قنطاري مهمته في قيادة الفريق يوم الجمعة ضد أنجيه في الدوري الفرنسي".

المغربي أحمد قنطاري، صاحب الـ59 عاما، ولد في مدينة بلوا الفرنسية، وبدأ مسيرته كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، عام 2005، وتنقل بعدها بين عدة أندية فرنسية حتى انتقل إلى تورنتو الأمريكي، في 2015، وبعدها بعام انضم إلى فالنسيان الفرنسي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم عام 2019.

وبعد اعتزاله كرة القدم، عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لفالنسيان، ثم عمل كمدرب مساعد في نوتنجهام فورست، ومن ثم الدحيل القطري.

وفي 2022، عمل كمدير فني لأول مرة بتولي القيادة الفنية لفالنسيان الفرنسي، وفي ديسمبر 2024، تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنانت.