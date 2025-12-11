إعلان

بوتين يؤكد دعم رئيس فنزويلا لحماية مصالح بلاده أمام الضغوط الخارجية

كتب-عبدالله محمود:

06:05 م 11/12/2025

فلاديمير بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي وأكد دعمه لحكومة البلاد.

وأضاف بيسكوف، في بيان اليوم الخميس، أن بوتين أكد خلال اتصاله مع مادورو دعمه للحكومة الفنزويلية في حماية مصالحها وسيادتها أمام الضغوط الخارجية.

وأوضح الكرملين، أن بوتين ومادورو أكدا في اتصال هاتفي التزامهما بمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات مختلفة.

وذكر الكرملين، أن نهج الرئيس الفنزويلي يهدف إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة.

دميتري بيسكوف الكرملين بوتين نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي فنزويلا

