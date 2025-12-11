مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
19:30

السعودية

كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

محمد الدعيع لمصراوي: "نطمح في تكرار السعودية لإنجاز مونديال 1994"

كتب : هند عواد

04:48 م 11/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (9)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (6)
  • عرض 9 صورة
    محمد الدعيع الحارس الأسطورة لمنتخب السعودية (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عدد محمد الدعيع، الحارس الأسطوري لمنتخب السعودية ونادي الهلال، مكاسب منتخب بلاده من بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وقال محمد الدعيع، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بطولة كأس العرب استعداد قوي إلى كأس العالم، رغم أن البطولة بعد 6 أشهر، لكن المدرب لديه فرصه ليعرف اللاعبين، البطولة تعطيك فائدة كبيرة، وأتذكر عامي 94 و 98 مثل تلك البطولة ترفع مستوى اللاعبين، على سبيل المثال كأس الخليج وكأس آسيا".

واختتم الدعيع: "إن شاء الله عندما يأتي كأس العالم تكون تشكيلة المدرب واضحة، واللاعبون جميعهم على مستوى عال، ونطمح في تحقيق إنجاز مثل أول أكثر 1994، عندما تأهلنا إلى دور الـ16".

اقرأ أيضًا:

الاستقالات جاهزة.. كيف يستعد مجلس الزمالك لقرار الأرض البديلة؟

"قصص متفوتكش".. موقف بابلو الصباغ من الانتقال إلى الأهلي.. وعصام الحضري يثير الجدل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الدعيع منتخب السعودية كأس العالم 2026 المنتخب السعودي السعودية وفلسطين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟