محمد الدعيع لمصراوي: "نطمح في تكرار السعودية لإنجاز مونديال 1994"

عدد محمد الدعيع، الحارس الأسطوري لمنتخب السعودية ونادي الهلال، مكاسب منتخب بلاده من بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وقال محمد الدعيع، في تصريحات خاصة لمصراوي: "بطولة كأس العرب استعداد قوي إلى كأس العالم، رغم أن البطولة بعد 6 أشهر، لكن المدرب لديه فرصه ليعرف اللاعبين، البطولة تعطيك فائدة كبيرة، وأتذكر عامي 94 و 98 مثل تلك البطولة ترفع مستوى اللاعبين، على سبيل المثال كأس الخليج وكأس آسيا".

واختتم الدعيع: "إن شاء الله عندما يأتي كأس العالم تكون تشكيلة المدرب واضحة، واللاعبون جميعهم على مستوى عال، ونطمح في تحقيق إنجاز مثل أول أكثر 1994، عندما تأهلنا إلى دور الـ16".

