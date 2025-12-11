مدبولي يناقش الفرص الاستثمارية بالمثلث الذهبي مع القطاع الخاص

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، بحضور المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسؤولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة "المثلث الذهبي".

وفي مستهل اللقاء، أشار المهندس أحمد السويدي، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربًا في هذا الصدد عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، منوهًا إلى ما يتم العمل والتنسيق بشأنه مع المهندس محمد عبادي، للبدء فورًا في تنفيذ أعمال البنية الأساسية.

وأوضح أن موقع المثلث الذهبي يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويتميز بقربه من شبكة الطرق، بالإضافة إلى قربه من الموانئ، وهو ما يمكنه من جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

ورحب رئيس الوزراء، بالعروض المقترحة المقدمة، خلال اللقاء، مؤكدًا أن الحكومة جاهزة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعيًا للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وما يتعلق بالتطوير الصناعي.

وفي ذات السياق استعرض المهندس محمد عبادي، خلال اللقاء، عددًا من طلبات الاستثمار الصناعي الرسمية التي تقدم بها عدة مستثمرين، للاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المنطقة الواعدة.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس أحمد السويدي، بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، والاستمرار في تهيئة وإتاحة بيئة ومناخ عمل جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات حاليًا.

كما استعرض المهندس أحمد السويدي، خلال اللقاء، عددًا من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحفيز الطلاب للإقبال على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع الواعد من توسع حاليًا، وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين من هذا القطاع.

