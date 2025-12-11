حسم ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، الجدل المثار حول إفلاسها، وصدور حكم قضائي ضدها من محكمة الأسرة.

وأكد المحامي ياسر قنطوش، في بيان صحفي أمس الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن إفلاس المطربة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أن مايثار عن لجوئها إلى بيع ممتلكاتها، مجرد شائعات.

ونفى قنطوش ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدور حكم من محكمة الأسرة، بمنع شيرين عبدالوهاب، من رؤية بناتها، بسبب عدم اتزان حالتها النفسية، مؤكدا أن هناك فريق قانوني، يتولى حصر الشائعات التي تطاردها، واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد كل من يساهم في نشرها أو ترويجها.

وطاردت المطربة شيرين عبد الوهاب، شائعات عديدة على مدار عام 2015، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

اعتزال شيرين عبدالوهاب

ردت شيرين عبد الوهاب، عبر مواقع التواصل، في نوفمبر الماضي، عبر تسجيل صوتي، ما يثار حول اعتزالها.

وقالت فيه: "أهلا بكم يا حبايب قلبي اهدوا أنا وصلني إني أنا بعتذر وأن مودي مش حلو".

وأضافت:" أنا كويسة جدا وبحضر لمفاجآت مختلفة وجديدة هتفرحوا بيها قوي وهغني لكم بس من أماكن مختلفة وهفضل أغني لحد ما أموت مفيش اعتزال.. الاعتزال هو الموت طول ما أنا عايشة أنا بغني وبحبكم أنا عايشة بيكم وليكم واطمنوا عليا أنا مش بستسلم أبدا".

علاجها

أعلن المطرب حسام حبيب، عدم صحة ما تردد عن سفر طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، للخضوع للعلاج في الخارج.

وتحدث حسام حبيب، في تصريح لموقع " بالعربي et"، وقال: "شيرين بالفعل ذهبت للخارج للحصول على فترة نقاهة وليست علاج"، مضيفا: "هي مش بتتعالج هي بتقضي فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة هي فترة نقاهة".

عودتها إلى حسام حبيب

أثار المحامي ياسر قنطوش، في أغسطس الماضي، الجدل، حول عودة العلاقة الزوجية بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وطليقها المطرب حسام حبيب.

وطالب قنطوش، وزير الثقافة، بالتدخل بهدف حماية شيرين عبد الوهاب، ، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزارة الصحة لمتابعة حالتها ، وإبعادها عن حسام حبيب.

وتصاعدت الأزمة، إلى حد إصدار المطربة، بيانا تؤكد فيه إيقاف التعامل مع محاميها، وتهدده بالملاحقة، وذلك قبل أن تعلن مجددا في سبتمبر ، تصالحها مع قنطوش.

فضل شاكر

نفت شيرين عبد الوهاب، ما تردد عن تقديمها حفل بمشاركة المطرب اللبناني فضل شاكر في الإمارات.

أزمة روتانا

نفى مصدر في "روتانا"، في تصريح خاص ل"مصراوي"، ما تردد عن صدور حكم قضائي لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب، الحجز على أرصدة الشركة بالبنوك في مصر، موضحا أن نزاع المطربة مع روتانا ميوزيك، ومقرها في الإمارات، والشركة لا يوجد لها حسابات في البنوك بمصر .

ألبوم مع "سوني"

تردد بقوة على مدار الشهور الماضية، استعداد شيرين عبدالوهاب، لتقديم ألبوم جديد، بعد تعاقدها مع شركات عالمية، تارة مع "يونيفرسال"، و تارة مع "سوني".

وتجاهلت شركة يونيفرسال، التعليق، في حين كشفت الصفحة الرسمية لشركة "سوني"، عن النجوم الذين تعاقدت معهم، ولم يظهر فيها إلا النجم عمرو دياب، والملحن والشاعر عزيز الشافعي.