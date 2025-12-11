تحدث محمد الدعيع، الحارس الأسطوري لمنتخب السعودية ونادي الهلال، عن المواجهة المرتقبة بين الأخضر وفلسطين، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم، في ربع نهائي كأس العرب.

وقال محمد الدعيع، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء الله المنتخب السعودي يتجاوز فلسطين. منتخب فلسطين متطور وله مستقبل وأبدع في هذه البطولة، ولكن دائمًا الأدوار الإقصائية يمتاز بها المنتخب السعودي ولديه خبرة، لذلك قادرون على تجاوز فلسطين".

وأضاف: "من الصعب توقع المنتخب الفائز بكأس العرب، ولكن المنتخب السعودي ضمن ثلاثة منتخبات تنافس على اللقب، مع الأردن والمنتخب المغربي، ولكن إن شاء الله سيكون اللقب سعوديًا".

واختتم الدعيع: "إن شاء الله تنجح الأمة العربية، ومن يحصل على كأس آسيا سنقول له مبروك. وتنظيم قطر أكثر من رائع مثل تنظيم كأس العالم 2022، وشهادتي في قطر مجروحة".

اقرأ أيضًا:

الاستقالات جاهزة.. كيف يستعد مجلس الزمالك لقرار الأرض البديلة؟



"قصص متفوتكش".. موقف بابلو الصباغ من الانتقال إلى الأهلي.. وعصام الحضري يثير الجدل



