مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
تقام اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025 المقامة في دولة قطر.
وصعد إلى دور ربع النهائي كلا من: المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، الإمارات.
مواعيد مباريات كأس العرب
الأردن ضد العراق - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 1
الجزائر ضد الإمارات - 7:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 1