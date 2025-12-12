مباريات الأمس
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:24 ص 12/12/2025
تقام اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025 المقامة في دولة قطر.

وصعد إلى دور ربع النهائي كلا من: المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العرب

الأردن ضد العراق - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 1

الجزائر ضد الإمارات - 7:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات كأس العرب

