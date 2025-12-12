مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب اليوم والقنوات الناقلة

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما علاقة ميسي؟

تقام اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025 المقامة في دولة قطر.

وصعد إلى دور ربع النهائي كلا من: المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العرب

الأردن ضد العراق - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 1

الجزائر ضد الإمارات - 7:30 مساء - إم بي سي مصر 2، أبوظبي الرياضية 1