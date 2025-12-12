"اغسل فمك قبل أن تتحدث عنه".. مهاجم إيطاليا السابق ينتقد هجوم كاراجر على

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان حسام حسن أعلن أمس الخميس 11 ديسمبر الجاري، عن قائمة المنتخب للمشاركة في البطولة، التي ضمت 28 لاعبا.

ويطمح منتخب مصر لاستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن الفراعنة منذ 15 عاما، حيث كان آخر تتويج للفراعنة بلقب البطولة في عام 2010، بعد الفوز على غانا في النهائي.

وفي سياق متصل يسعى نجم الكرة المصرية وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فشل في التتويج باللقب في 4 نسخ سابقة شارك بهم.

أرقام محمد صلاح في مشاركاته بأمم أفريقيا

وظهر النجم المصري رفقة المنتخب الوطني في 5 نسخ لبطولة كأس أمم أفريقيا حتى الآن، حيث شارك في البطولة أعوام: "2017، 2019، 2021، 2023".

وفي 4 نسخ سابقة شارك فيها صلاح رفقة الفراعنة في أمم أفريقيا، تمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

ولم يتمكن النجم المصري من تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا في أي نسخة من قبل، حيث نجح في قيادة الفراعنة إلى المباراة النهائية في مناسبتين فقط، عامي 2017 و2021.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة أمام نظيره منتخب الكاميرون في نهائي أمم أفريقيا 2017، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تلقى الهزيمة في نهائي البطولة عام 2021 على يد منتخب الكاميرون بركلات الترجيح.

