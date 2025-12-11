مباريات الأمس
كيف واجه رافينيا شائعات رحيله عن برشلونة بكلمة واحدة؟

كتب - نهى خورشيد

07:30 ص 11/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رافينيا وعائلته (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال رافينيا (2)
  • عرض 10 صورة
    رافينيا
  • عرض 10 صورة
    رافينيا
  • عرض 10 صورة
    رافينيا
  • عرض 10 صورة
    رافينيا من مباراة الأرجنتين والبرازيل
  • عرض 10 صورة
    رافينيا في بودكاست مع روماريو
  • عرض 10 صورة
    لامين جمال رافينيا
  • عرض 10 صورة
    رافينيا وعائلته (1)

نفى النجم البرازيلي رافينيا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الشائعات الأخيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توصله لاتفاق غير رسمي للرحيل بعد كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من عدم نقل أي وسيلة إعلامية لهذة الأنباء أو تأكيدها، إلا أنها انتشرت بسرعة على صفحات المشجعين والمنتديات، وهو أثار ارتباك الجماهير.

وتدخل رافينيا لإنهاء الأنباء عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"مؤكداً أنه لا يعرف مصدر القصة ليصفها بأنها"مزيفة".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي برشلونة فوزاً على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رافينيا برشلونة الدوري الإسباني البرازيلي رافينيا

