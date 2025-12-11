كيف واجه رافينيا شائعات رحيله عن برشلونة بكلمة واحدة؟

نفى النجم البرازيلي رافينيا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الشائعات الأخيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توصله لاتفاق غير رسمي للرحيل بعد كأس العالم 2026.

وعلى الرغم من عدم نقل أي وسيلة إعلامية لهذة الأنباء أو تأكيدها، إلا أنها انتشرت بسرعة على صفحات المشجعين والمنتديات، وهو أثار ارتباك الجماهير.

وتدخل رافينيا لإنهاء الأنباء عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"مؤكداً أنه لا يعرف مصدر القصة ليصفها بأنها"مزيفة".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي برشلونة فوزاً على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.