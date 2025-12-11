شهدت الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من اللاعبين الكبار، الذين دائما ما كانوا يمتعون الجماهير بما يقدمونه داخل أرضية الملعب، من لقطات و مهارات خاصة يصعب على الكثير من اللاعبين تنفيذها.

ومن بين اللاعبين الذين خطفوا الأنظار ونجحوا في تسطير اسمائهم بحروف من ذهب في هذه اللعبة، هما الثنائي محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومحمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق.

ودائما ما كان عشاق كرة القدم داخل مصر وكذلك داخل القارة السمراء، ينتظرون مشاهدة الثنائي سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطني، لمشاهدة ما يقدمه الثنائي من مهارات خاصة داخل المستطيل الأخضر.

ولا يزال الصراع والنقاش بين جماهير القطبين مستمر حتى بعد اعتزال الثنائي، حيث ترى جماهير المارد الأحمر أن أبو تريكة أفضل من شيكابالا، فيما ترى جماهير الفارس الأبيض العكس وأن نجمها هو الأفضل.

علاقة أبو تريكة بمحمود شيكابالا

وعلى الرغم من الصراع الكبير بين جماهير القطبين، حيث يرى كل جمهور لاعبه الأفضل، إلا أننا نجد أن العلاقة بين الثنائي تريكة وشيكابالا مختلفة تماما، تحظى بقدر كبير من الاحترام والود المتبادل وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة سواء خلال ممارستهم كرة القدم أو حتى عقب الاعتزال.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت العديد من الصور تجمع بين نجمي الكرة المصرية أبو تريكة وشيكابالا، خلال التواجد في قطر، حيث يعيش أبو تريك هناك، بينما يتواجد شيكابالا لتحليل بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وظهرت حالة من الود الكبير بين الثنائي، مما يلغي أي فكرة يمكن أن تأتي في أذهان الجماهير حول وجود بعض الأزمات بين الثنائي، بل وهذه ليست المرة الأولى، حيث خلال فترة لعب الثنائي لكرة القدم، ظهر معا في إحدى الحملات الإعلانية.

تهنئة شيكابالا لأبو تريكة بمناسبة عيد ميلاده

واستمرت علاقة الاحترام والصداقة بين الثنائي عقب اعتزال تريكة كرة القدم، ففي عام 2017، أي بعد اعتزال نجم الأهلي كرة القدم ب 4 سنوات، حرص شيكابالا الذي كان محترفا في الرائد السعودي آنذاك، على تهنئة تريكة بكرة القدم.

وكتب شيكابالا آنذاك عبر حسابه على تويتر: "كل سنة وانت طيب يا ماجيكو"، ليرد عليه نجم الأهلي:"يا مرحب بالمتعة كل سنة وانت بخير يا شيكا".

وعلق شيكابالا على رد أبو تريكة: "المتعة خلصت لما اعتزلت يا ماجيكو"، ليرد تريكة: "حبيبي يا شيكا ربنا يحفظك وموفق دائما يارب"، في لقطة تظهر الروح الرياضية والعلاقة الكبيرة بين إثنين من أساطير الكرة المصرية.

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة