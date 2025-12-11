قبل محمد صلاح.. ميدو على رأس 3 لاعبين اصطدموا بمدربين في أوروبا

كشف النجم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد وتوتنهام الأسبق كواليس اللحظة التي قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في سن مبكر.

جاريث بيل يكشف أسباب اعتزاله مبكراً

وقال بيل في تصريحات عبر مجلة GQ:"مرض والدي لعب دوراً في قرار اعتزالي، الناس لا تعرف ما يمر به اللاعب في حياته الخاصة، أدركت سريعاً أن هناك أموراً أكثر أهمية من كرة القدم".

وأوضح نجم الملكي أن الأزمة جعلته يتوقف ليعيد ترتيب أولوياته، لم يكن القرار مرتبطاً بالبطولات أو عدد الدقائق التي لعبها بل بتحول نظرته للحياة.

وعن حياته بعد الاعتزال قال:"أطفالنا، حياتنا، زواجنا، عائلتنا وأصدقائنا هذه الأشياء هي الأهم الآن".

كما اعترف أنه ينظر اليوم باندهاش إلى القلق الذي كان يرافقه في عالم الاحتراف: "الأشياء التي كنت أقلق بشأنها في كرة القدم… أصبحت الآن أضحك عليها".

بدأ بيل مشواره الكروي مع ساوثهامبتون، ثم لمع مع توتنهام قبل انتقاله التاريخي إلى ريال مدريد عام 2013 كأغلى لاعب في العالم في ذلك الوقت.

وكانت آخر هدف له في الملاعب برأسية قاتلة مع لوس أنجلوس إف سي في نهائي كأس MLS عام 2022.

والجدير بالذكر أن جاريث بيل أعلن اعتزاله في يناير 2023 وذلك بعدما قاد منتخب ويلز إلى كأس العالم لأول مرة منذ أكثر من ستين عاماً.