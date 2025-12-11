من ريف مصر للعالمية.. فيلم وثائقي جديد لمحمد صلاح.. ما القصة؟

تتصدر عدة أسماء بارزة في الدوري السعودي قائمة اللاعبين الذين يقتربون من نهاية عقودهم مع أنديتهم، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبلهم وتجديد ارتباطهم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين سيصبحون أحرارًا بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مجانًا في يناير لأي فريق، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة.

كريم بنزيما – اتحاد جدة

يتصدر بنزيما المشهد مع اقتراب نهاية عقده الصيف المقبل، دون وجود أي دلالات حول تمديده.

ومنذ انضمامه للاتحاد شارك في 74 مباراة، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 17.

كاليدو كوليبالي – الهلال

ينتهي عقد المدافع السنغالي في صيف 2026، وخاض كوليبالي 109 مباريات بقميص الهلال، سجل خلالها 6 أهداف كما صنع 5 أهداف.

ساديو ماني – النصر

عقده مستمر حتى يونيو 2026، وقد سجل 43 هدفًا مع النصر في 110 مباريات وصنع 31 هدفًا.

إدوارد ميندي – أهلي جدة

ينتهي عقد الحارس السنغالي بنهاية الموسم الحالي، بعدما خاض 92 مباراة تلقى خلالها 94 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 39 مواجهة.

نجولو كانتي – اتحاد جدة

ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، و لعب كانتي 95 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10.

فابينيو – اتحاد جدة

لم يحسم اللاعب البرازيلي موقفه من التجديد، بعدما خاض 83 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

فرانك كيسية – الأهلي السعودي

يقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم، وخاض كيسية 96 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 11.

