مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

بنزيما وماني الأبرز.. 7 لاعبين "بالمجان" في يناير بالدوري السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

01:39 ص 11/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كريم بنزيما 2
  • عرض 13 صورة
    السنغالي إدوارد ميندي
  • عرض 13 صورة
    نجولو كانتي
  • عرض 13 صورة
    نجولو كانتي
  • عرض 13 صورة
    نجولو كانتي
  • عرض 13 صورة
    فرانك كيسيه
  • عرض 13 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 13 صورة
    فرانك كيسي لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    كريم بنزيما لاعب الاتحاد
  • عرض 13 صورة
    بنجامين ميندي
  • عرض 13 صورة
    إدوارد ميندي
  • عرض 13 صورة
    إدوارد ميندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتصدر عدة أسماء بارزة في الدوري السعودي قائمة اللاعبين الذين يقتربون من نهاية عقودهم مع أنديتهم، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبلهم وتجديد ارتباطهم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين سيصبحون أحرارًا بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مجانًا في يناير لأي فريق، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة.

كريم بنزيما – اتحاد جدة

يتصدر بنزيما المشهد مع اقتراب نهاية عقده الصيف المقبل، دون وجود أي دلالات حول تمديده.

ومنذ انضمامه للاتحاد شارك في 74 مباراة، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 17.

كاليدو كوليبالي – الهلال

ينتهي عقد المدافع السنغالي في صيف 2026، وخاض كوليبالي 109 مباريات بقميص الهلال، سجل خلالها 6 أهداف كما صنع 5 أهداف.

ساديو ماني – النصر

عقده مستمر حتى يونيو 2026، وقد سجل 43 هدفًا مع النصر في 110 مباريات وصنع 31 هدفًا.

إدوارد ميندي – أهلي جدة

ينتهي عقد الحارس السنغالي بنهاية الموسم الحالي، بعدما خاض 92 مباراة تلقى خلالها 94 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 39 مواجهة.

نجولو كانتي – اتحاد جدة

ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، و لعب كانتي 95 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10.

فابينيو – اتحاد جدة

لم يحسم اللاعب البرازيلي موقفه من التجديد، بعدما خاض 83 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.

فرانك كيسية – الأهلي السعودي

يقترب عقده من نهايته بنهاية الموسم، وخاض كيسية 96 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 11.

إقرأ أيضًا..

رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بنزيما ماني الدوري السعودي فرانك كيسيه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى