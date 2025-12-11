مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
19:30

السعودية

الدوري الأوروبي

بازل

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:26 ص 11/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب فلسطين (3)
  • عرض 11 صورة
    منتخب فلسطين (4)
  • عرض 11 صورة
    منتخب فلسطين (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان باحتفالات منتخب فلسطين عقب مباراة سوريا
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب فلسطين نظيره السعودي، اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025.

موعد مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتقام المباراة على استاد لوسيل.

وصعد منتخب فلسطين إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب السعودية إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتنقل المباراة العديد من القنوات التي لديها حقوق بث البطولة مثل: أبوظبي الرياضية 1، إم بي سي مصر 2، بي إن سبورت (المفتوحة).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة فلسطين والسعودية مباريات كأس العرب اليوم مباراة فلسطين اليوم منتخب فلسطين ضد منتخب السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى