يلاقي منتخب فلسطين نظيره السعودي، اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، ضمن مواجهات دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025.

موعد مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وتقام المباراة على استاد لوسيل.

وصعد منتخب فلسطين إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب السعودية إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتنقل المباراة العديد من القنوات التي لديها حقوق بث البطولة مثل: أبوظبي الرياضية 1، إم بي سي مصر 2، بي إن سبورت (المفتوحة).