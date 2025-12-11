مواعيد مباريات ربع النهائي في كأس العرب والقنوات الناقلة

قبل محمد صلاح.. ميدو على رأس 3 لاعبين اصطدموا بمدربين في أوروبا

تبدأ اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025 المقامة في دولة قطر.

وصعد إلى دور ربع النهائي كلا من: المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

المغرب ضد سوريا - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2

فلسطين ضد السعودية - 7:30 مساء - إم بي سي مصر 2