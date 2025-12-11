مواعيد مباريات ربع النهائي في كأس العرب والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تبدأ اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025 المقامة في دولة قطر.
وصعد إلى دور ربع النهائي كلا من: المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، الإمارات.
مواعيد مباريات كأس العرب اليوم
المغرب ضد سوريا - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2
فلسطين ضد السعودية - 7:30 مساء - إم بي سي مصر 2