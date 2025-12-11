مباريات الأمس
الدوري الأوروبي

يونج بويز

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

مواعيد مباريات ربع النهائي في كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:18 ص 11/12/2025
تبدأ اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر، دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب موسم 2025 المقامة في دولة قطر.

وصعد إلى دور ربع النهائي كلا من: المغرب، سوريا، فلسطين، السعودية، الأردن، العراق، الجزائر، الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم

المغرب ضد سوريا - 4:30 مساء - إم بي سي مصر 2

فلسطين ضد السعودية - 7:30 مساء - إم بي سي مصر 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات كأس العرب اليوم المغرب ضد سوريا فلسطين ضد السعودية

