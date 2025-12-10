"من أعظم اللاعبين".. نجم ليفربول يشيد بمستوى محمد صلاح مع الفريق في الفترة

علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أزمته مع النجم المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي التي أقيمت أمس بدوري الأبطال.

آرني سلوت يعلق على أزمته مع محمد صلاح

وقال سلوت، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعلم أن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام برايتون، يوم الجمعة المقبلة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

وأضاف: "وتسأل سلوت هل صلاح يعتقد أنه أرتكب خطأ؟، وهناك سؤال آخر، هل يجب أن تأتي المبادرة مني أم من اللاعب؟ وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى إجابة".

وكان ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز أمس الثلاثاء على حساب نظيره فريق إنتر ميلان، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة، بعدما قرر المدير الفني للفريق أرني سلوت، استبعاده من قائمة المباراة وعدم سفره إلى إيطاليا مع بعثة الفريق.

وأبدى محمد صلاح غضبه بشكل كبير، عقب مباراة الريدز أمام ليدز يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، بعد عدم مشاركته في اللقاء، حيث اكتفى بمتابعة اللقاء من على مقاعد البدلاء.