مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"بعد الفوز على إنتر ميلان".. آرني سلوت يعلق على أزمته مع محمد صلاح

كتب- يوسف محمد:

03:34 ص 10/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    آرني سلوت يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (1)
  • عرض 15 صورة
    آرني سلوت يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (2)
  • عرض 15 صورة
    آرني سلوت يتسلم ميدالية بطل الدوري الإنجليزي
  • عرض 15 صورة
    آرني سلوت في أول لقاء له مع ليفربول (2)
  • عرض 15 صورة
    آرني سلون مدرب ليفربول
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (10)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أزمته مع النجم المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي التي أقيمت أمس بدوري الأبطال.

آرني سلوت يعلق على أزمته مع محمد صلاح

وقال سلوت، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعلم أن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام برايتون، يوم الجمعة المقبلة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

وأضاف: "وتسأل سلوت هل صلاح يعتقد أنه أرتكب خطأ؟، وهناك سؤال آخر، هل يجب أن تأتي المبادرة مني أم من اللاعب؟ وهذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى إجابة".

وكان ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز أمس الثلاثاء على حساب نظيره فريق إنتر ميلان، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة، بعدما قرر المدير الفني للفريق أرني سلوت، استبعاده من قائمة المباراة وعدم سفره إلى إيطاليا مع بعثة الفريق.

وأبدى محمد صلاح غضبه بشكل كبير، عقب مباراة الريدز أمام ليدز يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، بعد عدم مشاركته في اللقاء، حيث اكتفى بمتابعة اللقاء من على مقاعد البدلاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آرني سلوت محمد صلاح ليفربول إنتر ميلان دوري أبطال أووربا تصريح آرني عن محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة