ردت رباب شقيقة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على أحد الفنانين انتقد النجم المصري محمد صلاح.

وكتبت شقيقة محمد صلاح: "أول مره أعرف إن محمد صلاح كان ليه يد فى اللى بيحصل فى غزه دول كاملة مكانتش قادرة توصل لحل العالم كلة كان على مسمع ومرأى من اللى بيحصل بس المشكله عندنا كمصريين كانت إن محمد صلاح فين؟ اتكلم ولا لا ؟نزل بوست ولا لا ؟".

وأضافت: "بوست زى دا فى وقت زى دا يوضح قد إيه عندنا ناس لا بتحب النجاح ولا بتحب اللى ينجحوا ونفضل ناكل فى نفسنا كدا لحد مانشوف الناجح دا عنده وقعة كدا علشان نطلع الغل اللى جوانا بجد".



واختتم: "محمد صلاح وصل لمرحلة ماشاء الله مفيش حاجة يثبتها تانى".

