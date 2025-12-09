مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"الغل".. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات أحد الفنانين

كتب : هند عواد

11:44 م 09/12/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    شقيقة محمد صلاح (1)
  • عرض 19 صورة
    عباس أبو الحسن يشن هجوما على صلاح
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (4)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (5)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (7)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (2)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (9)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (10)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (11)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (12)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (6)
  • عرض 19 صورة
    محمد صلاح وشقيقته (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ردت رباب شقيقة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على أحد الفنانين انتقد النجم المصري محمد صلاح.

شقيقة محمد صلاح ترد على انتقاد فنان محمد صلاح

وكتبت شقيقة محمد صلاح: "أول مره أعرف إن محمد صلاح كان ليه يد فى اللى بيحصل فى غزه دول كاملة مكانتش قادرة توصل لحل العالم كلة كان على مسمع ومرأى من اللى بيحصل بس المشكله عندنا كمصريين كانت إن محمد صلاح فين؟ اتكلم ولا لا ؟نزل بوست ولا لا ؟".

وأضافت: "بوست زى دا فى وقت زى دا يوضح قد إيه عندنا ناس لا بتحب النجاح ولا بتحب اللى ينجحوا ونفضل ناكل فى نفسنا كدا لحد مانشوف الناجح دا عنده وقعة كدا علشان نطلع الغل اللى جوانا بجد".


واختتم: "محمد صلاح وصل لمرحلة ماشاء الله مفيش حاجة يثبتها تانى".

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شقيقة محمد صلاح رباب شقيقة محمد صلاح أخبار محمد صلاح محمد صلاح اليوم ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة