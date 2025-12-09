مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

1 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

"هيا يا عظيم".. جيمي كاراجر يعلق على استبعاد صلاح من قائمة إنتر

كتب : هند عواد

06:55 م 09/12/2025
    جيمي كاراجر (1)
    محمد صلاح (2)
    جيمي كاراجر (3)
    محمد صلاح (7)
    محمد صلاح (8)
    محمد صلاح (9)
    جيمي كاراجر (2)
    محمد صلاح (3)

سخر جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، من استبعاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.
وأعاد جيمي كاراجر، نشر صورة محمد صلاح داخل صالة الألعاب الرياضية، بنادي ليفربول، بعد استبعاده من قائمة الريدز.
وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "لست متأكدًا من أنني تمنيت فوز ليفربول بمباراة أكثر من هذه الليلة لفترة طويلة! هيا يا عظيم".
وأعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، استبعاد محمد صلاح من قائمته لمواجهة إنتر ميلان، بعد تصريحاته الأخيرة، والتي أعرب فيها عن غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء.
اقرأ أيضًا:
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول جيمي كاراجر

أخبار

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حكم بالإعدام في أقل من 10 أيام.. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية