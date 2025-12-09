"هيا يا عظيم".. جيمي كاراجر يعلق على استبعاد صلاح من قائمة إنتر

سخر جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، من استبعاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، من قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأعاد جيمي كاراجر، نشر صورة محمد صلاح داخل صالة الألعاب الرياضية، بنادي ليفربول، بعد استبعاده من قائمة الريدز.

وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "لست متأكدًا من أنني تمنيت فوز ليفربول بمباراة أكثر من هذه الليلة لفترة طويلة! هيا يا عظيم".

وأعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، استبعاد محمد صلاح من قائمته لمواجهة إنتر ميلان، بعد تصريحاته الأخيرة، والتي أعرب فيها عن غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية



"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح



