وزير خارجية فنزويلا: واشنطن شنت علينا حربًا نفسية غير مسبوقة

كتب : مصراوي

03:40 ص 10/12/2025

وزير خارجية فنزويلا

وكالات

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، أن بلاده تتعرض لحرب نفسية غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة.

وقال خيل، إن هناك حربا نفسية ضد فنزويلا، وربطها بعدم نجاح العقوبات الأمريكية التي أيدها الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "هذه هي أول حالة منذ نحو 200 سنة لمثل هذه التهديدات، عندما تستخدم القوة الاقتصادية والعسكرية والإعلامية لخوض حرب نفسية غير مسبوقة".

وأدان الوزير المحاولات الإمبريالية الأمريكية لإنعاش مبدأ مونرو لغرض فرض السيطرة الأمريكية على القارة.

وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة تمثل خطرا مباشرا ليس فقط على فنزويلا بل وعلى أمريكا اللاتينية بأسرها والشعوب ذات السيادة في العالم.

وقدم خيل الشكر للدول التي أبدت تضامنا مع فنزويلا، مشيرا إلى أنه رغم التهديدات الأمريكية لا يزال الشعب الفنزويلي يعيش بسلام، وفقا لروسيا اليوم.

وزير خارجية فنزويلا فنزويلا أمريكا

