شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام.

ونشرت خالد عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية، مع وضع رمز تعبيري قلب وخرزة زرقاء.

وعلق عدد من المتابعين على الصور التي شاركتها زوجة حارس مرمى الزمالك، حيث وضع أحد المتابعين رمز تعبيري قلب، وكتب آخر تعليقا على صور حنين: "حلوة عسولة".

خروج منتخب مصر من كأس العرب

وفي سياق متصل، تواجد محمد عواد رفقة منتخب مصر الثاني، الذي شارك في بطولة كأس العرب بقطر، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس العرب، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، برصيد نقطتين فقط، جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام منتخب الأردن، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في الجولة الثالثة بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن



أول تعليق من حلمي طولان بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب



