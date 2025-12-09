كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، هجوما لاذعا من نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، ضد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي.

وخرج محمد صلاح عن صمته، بعد بقائه عن مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، وقال عقب مباراة ليدز يونايتد: "لا أصدق... أنني أجلس على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة. هذه هي المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، وأعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أشعر بخيبة أمل كبيرة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة الموسم الماضي. والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب، يبدو أن النادي قد تخلى عني. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح تماماً أن أحدهم أراد تحميلني كامل المسؤولية".

وأضاف: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، وفجأة، انقطعت علاقتنا تمامًا. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن أحدهم لا يريدني في النادي، هذا النادي، سأظل أدعمه دائمًا. أولادي سيظلون يدعمونه دائمًا. أحب هذا النادي كثيرًا وسأظل كذلك دائمًا. اتصلت بأمي أمس - أنتم "الصحفيون" لم تكونوا تعرفون ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف. قلت لها أمس: "تعالي إلى مباراة برايتون. لا أعرف إن كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها". في قرارة نفسي، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس الأمم الأفريقية. لا أعرف ما سيحدث عندما أكون هناك".

واختتم: "أريد أن أنال الاحترام الذي أستحقه. لست مضطراً للكفاح يومياً من أجل مكاني، فقد استحققته بجدارة. لست أفضل من أحد، لكنني استحققت مكاني. هذه هي كرة القدم، هذا هو الواقع. أنا هداف الدوري، وأفضل لاعب، وأفوز بالدوري بأسلوب مميز، لكنني في النهاية من يضطر للدفاع عن نفسه أمام الإعلام والجماهير. بعد كل ما قدمته للنادي، أشعر بألم شديد. تخيلوا ذلك حقًا. بعد الانتقال من بيتي إلى النادي، وأنت لا تعرف ما إذا كنت ستشارك أساسيًا أم لا. أعرف النادي جيدًا، فقد قضيت فيه سنوات عديدة. غدًا، سيهاجمني المحلل الرياضي جيمي كاراجر مرارًا وتكرارًا، وهذا لا يزعجني."

جيمي كاراجر ينتقد صلاح

وصف جيمي كاراجر، هجوم محمد صلاح بأنه "مخز" و"مُدبّر"، وقال في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان عاراً. لقد وصفه البعض بأنه نوبة غضب عاطفية، لكنني لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه كلما توقف صلاح في منطقة الوسط، وهو ما فعله أربع مرات في ثماني سنوات قضاها في ليفربول، فإن ذلك يتم بتنسيق بينه وبين وكيله لإحداث أكبر قدر من الضرر ولتعزيز موقفه، أكثر ما يلفت انتباهي هو قوله "أُلقي تحت الحافلة". لقد ألقى بالنادي تحت الحافلة مرتين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. مع المدرب الحالي، عليه أن يبذل قصارى جهده لمساعدة النادي على الخروج من أسوأ فترة يمر بها منذ الخمسينيات، وهو لم يفعل ذلك".

وواصل: "لم تكن نجمًا كبيرًا قبل انضمامك إلى ليفربول، ولم تفز بالكثير لمصر. مهما بلغت مكانتك، فأنت بحاجة إلى مساعدة زملائك في الفريق، ومدربك، وجماهيرك، ومن المهم أن يتذكر ذلك. عندما يتحدث بعد ليدز، يكون كل ما يهمه هو أنا، أنا، أنا".

حرب كلامية بين صلاح وكاراجر

تكمل الأزمة الحالية، سلسلة من الخلافات والانتقادات السابقة، بين جيمي كاراجر ومحمد صلاح، ففي نوفمبر 2024، بعد فوز ليفربول على سوثهامبتون، قال صلاح للمراسلين إن عقده سينتهي الصيف القادم وإنه "حتى الآن لم أُعرض عليّ عقد جديد"، وأشار إلى أنه يشعر بالأرجح أنه خارج النادي أكثر من داخله.

هذا التصريح أثار انتقادًا كبيرًا من كاراجر، الذي وصفه بـ"أنانيا"، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة " The Independent": "توقيت التصريح خطأ جدًا، خصوصًا قبل مباريات مهمة للفريق، صلاح يسلط الضوء على نصفه في مفاوضات التمديد بدلًا من وضع مصلحة النادي أولًا".

وبعد هذا الهجوم، رد صلاح على كاراجر، وصفه بأنه "مُهووس بي".

وتكرر الصراع بينهما من جديد، في فبراير 2025، وقال كاراجر: "المشكلة في فوز صلاح بالكرة الذهبية هي أنه لاعب دولي مصري، ولا يحصل على فرصة المنافسة في بطولة كبرى، أعتقد أن جائزة الكرة الذهبية تتحدد إلى حد كبير من خلال الأداء في دوري أبطال أوروبا أو أي بطولة أخرى من الدرجة الأولى".

وأضاف: "لو كان أداء صلاح مع ليفربول متوسطًا، وفاز بكأس الأمم الأفريقية وكان أفضل لاعب فيها، فلا أعتقد أنه كان سيفوز بالكرة الذهبية. ذلك لأنني لا أعتقد أن كأس الأمم الأفريقية تحمل نفس أهمية البطولات الأخرى، أعلم أن ساديو ماني احتل المركز الثاني قبل بضع سنوات بعد فوزه بالبطولة، لكن لم تكن تلك البطولة وحدها - بل كانت أيضًا قوة فريق ليفربول الذي كاد أن يحصد الرباعية".

وفي نوفمبر الماضي، بعد خسارة ليفربول من آيندهوفن، بنتيجة 4-1، ألقى كاراجر باللوم على محمد صلاح، وقال لشبكة سي بي إس سبورتس: "ساقا محمد صلاح قد ذهبتا "فقد ساقيه"، لطالما كنتُ من مؤيدي التمسك بالمدرب... أنا غاضب من اللاعبين، لأكون صريحًا تمامًا. لكن الأمر يصل إلى مرحلة لا يُطاق لأي مدرب في أي نادٍ. لا يُمكن الاستمرار على هذا المنوال".

