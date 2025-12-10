بعد التحذيرات الأخيرة.. طرق إيقاف الهجمات الخفية على هواتف المستخدمين

كشفت تحذيرات حديثة من شركتي آبل وجوجل أن الهواتف الذكية حول العالم باتت هدفا لهجمات قرصنة متطورة، بعضها مدعوم من جهات حكومية.

وبحسب موقع Norton المتخصص في الأمن السيبراني لا تستهدف هذه الهجمات فقط الأجهزة نفسها، بل يمكنها الوصول إلى الصور والرسائل وكلمات المرور وموقع GPS وحتى الميكروفون والكاميرا، مما يجعل أي جهاز معرضا بشكل غير مسبوق.

ورغم أن إيقاف تشغيل الهاتف قد يوقف هذه العمليات مؤقتا، إلا أن البرامج الضارة قد تستأنف عملها بمجرد إعادة تشغيله، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا من مجرد إغلاق الجهاز.

نصائح هامة عند احتمالية الاختراق

وينصح Norton إجراء فحص شامل للبرامج الضارة باستخدام أداة موثوقة مثل Norton 360 Deluxe، ثم إزالة التطبيقات المشبوهة ومسح سجل التصفح والذاكرة المؤقتة، وتغيير كلمات المرور، بجانب تفعيل المصادقة الثنائية (2FA).

وينصح الموقع المتخصص بوضع الهاتف في وضع الطيران لفصل الإنترنت مؤقتا وتجنب إدخال البيانات الحساسة أثناء وجود أي تهديد، وتغطية الكاميرا إذا كانت أضواء المؤشر مضاءة.

ويشدد الخبراء على أهمية تحديث التطبيقات ونظام التشغيل بانتظام، عدم النقر على الروابط المشبوهة، استخدام VPN لتشفير الاتصالات، تعطيل البلوتوث عند عدم الحاجة، وعدم كسر حماية الهاتف، لضمان حماية البيانات الشخصية ومنع المتسللين من الوصول إلى الهاتف واستغلاله في سرقة الهوية أو الابتزاز المالي.

تحذيرات آبل وجوجل لمستخدمي الهواتف

وأكدت آبل أن التحذيرات التي أرسلت في الثاني من ديسمبر شملت مستخدمين في أكثر من 150 دولة، دون الإفصاح عن طبيعة الهجوم أو عدد المستهدفين أو الجهة المسؤولة عنه.

وفي اليوم التالي، أعلنت جوجل توجيه تحذيرات لمستخدميها الذين استهدفهم برنامج التجسس Intellexa، وهو برنامج مراقبة متطور خاضع لعقوبات أمريكية.

وأوضحت الشركة أن الهجمات استهدفت عدة مئات من الحسابات في دول بينها باكستان وكازاخستان وأنجولا ومصر وأوزبكستان والسعودية وطاجيكستان.