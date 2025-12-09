طمأن الفنان أحمد سعد جمهور الفنان تامر حسني على صحته بعد مروره بوعكة بعدما كشف "سعد" عن زيارته له بالمنزل.

حل أحمد سعد ضيفا على كاميرا "بيلبورد عربية" وعن كواليس زيارته قال: "كنت عند تامر حسني في البيت، هو الحمد لله أحسن كتير، هو راقد في السرير يعني مش بيتحرك، وهو مش بيحب كده وهو نشيط بيحب يتحرك وحتى وهو كان بيعمل عملية كان بيطمن عليا، والناس دايما هي اللي بتديله طاقة إيجابية، وبعدها نمت جنبه في السرير وقلت له ده بوستر الحفلة الجاية".

الظهور الأخير لأحمد سعد

كان الظهور الأخير لأحمد سعد بالعرض الخاص لفيلم "الست" في المملكة العربية السعودية، وظهر في فيديو طريف وهو يهنئ بطلة الفيلم منى زكي على الفيلم وبرفقته مطرب الراب ويجز.

حفلات أحمد سعد

أحيا أحمد سعد مؤخرا حفلا غنائيا في الكويت وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

يحيي أحمد سعد حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الجاري على مسرح المجاز بالشارقة.

