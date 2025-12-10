محامو الرئيس البرازيلي السابق يطلبون إخراجه من السجن.. ما السبب؟



وكالات

طلب محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، المحكوم عليه بالسجن 27 عاما لمحاولة القيام بانقلاب، من المحكمة العليا السماح بإدخال موكّلهم المستشفى ليخضع لعملية جراحية، وفق وثائق حصلت عليها وكالة فرانس برس فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت الوثائق، أن كل التقارير الطبية الأخيرة تظهر تدهورا كبيرا في الحالة الصحية للرئيس السابق اليميني المتطرف البالغ 70 عاما، داعية إلى إدخاله الفوري إلى المستشفى.

وقبل أسبوعين، أعلن فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أنه سيقدم استئنافا جديدا ضد إدانته بمحاولة الانقلاب، بعيد إصدار المحكمة العليا أمرا يلزمه بالبدء بقضاء محكوميته.

وعلى منصة إكس، عبّر باولو كونيا بوينو، أحد محامي بولسونارو، عن استغرابه من قرار المحكمة رفض استئناف لم يُقدّم بعد.

وأضاف: "مهما حدث، سيقدم الدفاع الاستئناف الذي يراه مناسبا ضمن الإطار الزمني المحدد".

كانت المحكمة العليا قد قضت سابقا باستنفاد الرئيس السابق كل الطعون المتاحة للحكم الصادر بسجنه 27 عاما.

والثلاثاء قبل الماضي، أظهرت وثيقة قضائية، أن المحكمة العليا في البرازيل قضت، بالبدء في تنفيذ عقوبة السجن لمدة 27 عامًا و3 أشهر بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد ثبوت إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب.

وأصدر القاضي ألكسندري دي مورايس، قرارًا يقضي بالبدء في تنفيذ عقوبة السجن بحق بولسونارو في مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا، حيث كان قيد الاحتجاز.

وفي نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الإقامة الجبرية بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.

وقال المحامي سيلسو فيلاردي، إن بولسونارو تمَّ توقيفه لكن لا أعرف ما السبب.

من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان، أنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو، وفقا للغد.