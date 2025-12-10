"بعد الفوز على إنتر ميلان".. آرني سلوت يعلق على أزمته مع محمد صلاح

يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأربعاء، متابعة واحدة من أقوى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهى المباراة التي تجمع بين فريقي مان سيتي أمام ريال مدريد.

وتنتظر الجماهير المصرية بشكل خاص متابعة مباراة مان سيتي وريال مدريد، ليس فقط لكونها من أهم مباريات دوري الأبطال، ولكن لمتابعة النجم المصري عمر مرموش لاعب من سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على فريق ريال مدريد الإسباني اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء، هو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، فيما يأتي ريال مدريد في المركز السادس برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات.