مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب : مصراوي

03:40 ص 10/12/2025
يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأربعاء، متابعة واحدة من أقوى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وهى المباراة التي تجمع بين فريقي مان سيتي أمام ريال مدريد.

وتنتظر الجماهير المصرية بشكل خاص متابعة مباراة مان سيتي وريال مدريد، ليس فقط لكونها من أهم مباريات دوري الأبطال، ولكن لمتابعة النجم المصري عمر مرموش لاعب من سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على فريق ريال مدريد الإسباني اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء، هو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، فيما يأتي ريال مدريد في المركز السادس برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات.

موعد مباراة مان سيتي وريال مدريد عمر مرموش مباراة ريال مدريد اليوم مان سيتي اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

