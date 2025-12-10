5 صور للقطة طريفة في مباراة السودان والبحرين بكأس العرب

شهدت مباراة السودان والبحرين أمس الثلاثاء في بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، لقطة طريفة كان بطلها مدافع المنتخب السوداني عمار تيمور.

وعند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، من المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس، نجح مدافع السودان عمار تيمور من استخلاص الكرة من أمام لاعب البحرين.

وعلى الرغم من نجاح مدافع السودان في الحصول على الكرة واستخلاصها، إلا أن تصرفه بعد ذلك كان غريبا، حيث سدد الكرة بقوة تجاه مرماه، ليتصدى لها حارس مرمى منتخب بلاده وتعود أمام مهاجم البحرين ولكنه لم يتمكن من تحويلها إلى هدف.

وكان منتخب البحرين، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السودان أمس الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس العرب.

وفوز البحرين على السودان بثلاثية، لم يمكنه من الاستمرار في بطولة كأس العرب، حيث ودع البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وصعد عن هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي، منتخب الجزائر كمتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط ومنتخب العراق في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

