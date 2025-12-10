مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

5 صور للقطة طريفة في مباراة السودان والبحرين بكأس العرب

كتب - يوسف محمد:

12:54 ص 10/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السودان والبحرين (4)
  • عرض 5 صورة
    السودان والبحرين (1)
  • عرض 5 صورة
    السودان والبحرين (2)
  • عرض 5 صورة
    السودان والبحرين (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة السودان والبحرين أمس الثلاثاء في بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، لقطة طريفة كان بطلها مدافع المنتخب السوداني عمار تيمور.

وعند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، من المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس، نجح مدافع السودان عمار تيمور من استخلاص الكرة من أمام لاعب البحرين.

وعلى الرغم من نجاح مدافع السودان في الحصول على الكرة واستخلاصها، إلا أن تصرفه بعد ذلك كان غريبا، حيث سدد الكرة بقوة تجاه مرماه، ليتصدى لها حارس مرمى منتخب بلاده وتعود أمام مهاجم البحرين ولكنه لم يتمكن من تحويلها إلى هدف.

وكان منتخب البحرين، نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السودان أمس الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس العرب.

وفوز البحرين على السودان بثلاثية، لم يمكنه من الاستمرار في بطولة كأس العرب، حيث ودع البطولة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وصعد عن هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي، منتخب الجزائر كمتصدر للمجموعة برصيد 7 نقاط ومنتخب العراق في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

أقرأ أيضًا:

"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن

أول تعليق من حلمي طولان بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السودان والبحرين منتخب السودان كأس العرب بطولة كأس العرب مباراة السودان والبحرين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة