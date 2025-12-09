مباريات الأمس
"عليك حماية فريقك".. هنري ينتقد تصريحات محمد صلاح ضد سلوت وليفربول

كتب : محمد القرش

11:16 م 09/12/2025
انتقد تييري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق، تصريحات محمد صلاح الأخيرة ضد أرني سلوت وليفربول، مؤكدا أن إعلان اللاعب شكواه علنا يعرض الفريق للخطر.

تصريحات هنري عن صلاح

وقال هنري في تصريحات نقلها موقع "سي بي إس سبورتس": "لا أحد يمكنه أن يقلل من إنجازات صلاح، بل ننتقد لحظات أخطأ فيها، لا تُعلن عن مشاكلك أمام الصحافة عندما يعاني فريقك، بل تناقشها داخل غرفة الملابس".

وقارن هنري ظروف صلاح بتجربته في برشلونة موسم 2009-2010 عندما تم استبعاده أمام فياريال: "سافرت مع الفريق ووضعوني في المدرجات، هل تحدثت عن ذلك للصحافة؟ لا، الفريق أولا، وإذا كان عليّ التعبير عن رأيي، أقول ذلك للمدرب فقط".

وأكد أسطورة الكرة الفرنسية: "عليك حماية فريقك دائما مهما كلف الأمر، أفهم شعوره بالإحباط، لكن ما فعله صلاح لم يكن منطقيا، الشئ الأساسي التي يريده المدرب هي أن تقدم أداءً جيدا، إذا لم تقدم أداءً جيدا، مركزك في خطر".

وختم هنري تصريحاته: "أنا أحب محمد صلاح وما قدمه في اللعبة، لكن هذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الأمور داخل النادي".

وكان صلاح قد عبّر عن غضبه بسبب الجلوس على دكة البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، عقب مباراة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هنري صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي أزمة صلاح تصريحات هنري عن صلاح أرني سلوت ليفربول

