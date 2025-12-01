مباريات الأمس
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 1
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

3 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

2 0
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
22:00

فالنسيا

هدف فوز فلسطين على قطر في كأس العرب (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

08:58 م 01/12/2025
    منتخب فلسطين (5)
    منتخب فلسطين (2)
    منتخب فلسطين (1)
    منتخب فلسطين (3)

انطلقت اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر منافسات بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر، وشهدت الجولة الأولى فوز منتخب فلسطين على نظيره القطري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وجاء هدف الفوز لصالح المنتخب الفلسطيني بواسطة اللاعب القطري سلطان البريك الذي سجل هدفا ذاتيا في الدقيقة 5+90 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار يحصد منتخب فلسطين ثلاث نقاط ثمينة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب سوريا الذي يتفوق بفارق الأهداف.

ويشارك منتخب قطر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "سوريا، فلسطين وتونس".

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة كأس العرب فلسطين قطر المنتخب الفلسطيني

