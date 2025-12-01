هدف فوز فلسطين على قطر في كأس العرب (فيديو)

أول تعليق من لاعب بيراميدز بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس

أول تعليق من مدرب فلسطين بعد الفوز على منتخب قطر

انطلقت اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر منافسات بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر، وشهدت الجولة الأولى فوز منتخب فلسطين على نظيره القطري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وجاء هدف الفوز لصالح المنتخب الفلسطيني بواسطة اللاعب القطري سلطان البريك الذي سجل هدفا ذاتيا في الدقيقة 5+90 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار يحصد منتخب فلسطين ثلاث نقاط ثمينة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متساويا مع منتخب سوريا الذي يتفوق بفارق الأهداف.

ويشارك منتخب قطر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "سوريا، فلسطين وتونس".

