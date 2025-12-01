من ركلة حرة.. فيديو الهدف الأول لسوريا أمام تونس في كأس العرب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب تونس بهدف نظيف على يد نظيره السوري خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في افتتاح منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العرب قطر 2025.

وسجل هدف اللقاء لاعب منتخب سوريا عمر خربين في الدقيقة 49 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الأهلي الحالي محمد علي بن رمضان ونظيره في الزمالك سيف الجزيري مع تونس كما شارك لاعب الأهلي السابق علي معلول ولاعب الزمالك السابق فرجاني ساسي.

ترتيب سوريا وتونس في كأس العرب 2025

وتصدر منتخب سوريا بعد الفوز جدول ترتيب مجموعته مؤقتًا بثلاثة نقاط بانتظار نتيجة مباراة قطر وفلسطين بالمجموعة ذاتها التي ستجمعهما في وقت لاحق من اليوم.

ويتذيل منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تونس نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية عند 04:30 عصر يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب سوريا نظيره القطري عند 07:00 مساء اليوم ذاته.

شوف الهدف |

بكاميرا الكاس.. هدف السوري عمر خريبين في مرمى تونس وفرحة كبيرة للجماهير بهدف التقدم #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/6Ww9pZ919f — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 1, 2025

