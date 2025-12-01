مباريات الأمس
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 0
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

كتب : مصطفى الجريتلي

05:54 م 01/12/2025
    تونس ضد سوريا (3)
    تونس ضد سوريا (4)
    تونس ضد سوريا (5)
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس (1)
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس (2)
    تونس ضد سوريا (2)
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس (2)
    تونس ضد سوريا (1)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب تونس بهدف نظيف على يد نظيره السوري خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في افتتاح منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس العرب قطر 2025.

وسجل هدف اللقاء لاعب منتخب سوريا عمر خربين في الدقيقة 49 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الأهلي الحالي محمد علي بن رمضان ونظيره في الزمالك سيف الجزيري مع تونس كما شارك لاعب الأهلي السابق علي معلول ولاعب الزمالك السابق فرجاني ساسي.

ترتيب سوريا وتونس في كأس العرب 2025

وتصدر منتخب سوريا بعد الفوز جدول ترتيب مجموعته مؤقتًا بثلاثة نقاط بانتظار نتيجة مباراة قطر وفلسطين بالمجموعة ذاتها التي ستجمعهما في وقت لاحق من اليوم.

ويتذيل منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تونس نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية عند 04:30 عصر يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب سوريا نظيره القطري عند 07:00 مساء اليوم ذاته.

منتخب تونس تونس وسوريا منتخب سوريا تونس ضد سوريا بطولة كأس العرب

