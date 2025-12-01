مباريات الأمس
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 0
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

1 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

تشكيل منتخب فلسطين الرسمي لمواجهة قطر في كأس العرب 2025

كتب : مصراوي

05:33 م 01/12/2025
    منتخب فلسطين (1)
    منتخب فلسطين
    منتخب فلسطين (2)
    منتخب فلسطين

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب قطر، التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولي من بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.

تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة قطر

22 رامي حمادة

15 ميلاد تيرمانيني

3 محمد صالح

7 مصعب البطاط

2 وجدي نبهان

9 تامر صيام

17 إيميلو سابا

20 عميد محاجنة

8 حامد حمدان

23 مصطفى زيدان

21 زيد القنبر

بدلاء منتخب فلسطين خلال المباراة: مهدي علي، عبد الهادي ياسين، خالد أبو الهيجا، ياسر حمد، عميد موافقة، أحمد مهنا، أحمد القاعود، محمود أبو وردة، عدي الدباع، خالد النبريص.

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

اقرأ أيضًا:

"قد يعود للقاهرة".. الأهلي يعلن تطورات إصابة بن شرقي

ترشيح وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب فلسطين فلسطين وقطر كأس العرب منتخب قطر

