تشكيل منتخب فلسطين الرسمي لمواجهة قطر في كأس العرب 2025

أعلن إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب قطر، التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولي من بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.

تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة قطر

22 رامي حمادة

15 ميلاد تيرمانيني

3 محمد صالح

7 مصعب البطاط

2 وجدي نبهان

9 تامر صيام

17 إيميلو سابا

20 عميد محاجنة

8 حامد حمدان

23 مصطفى زيدان

21 زيد القنبر

بدلاء منتخب فلسطين خلال المباراة: مهدي علي، عبد الهادي ياسين، خالد أبو الهيجا، ياسر حمد، عميد موافقة، أحمد مهنا، أحمد القاعود، محمود أبو وردة، عدي الدباع، خالد النبريص.

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

