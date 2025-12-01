من مصر إلى الجزائر.. أبطال كأس العرب عبر العصور

"لا يستطيع الشكوى".. آلان شيرر يعلق على استبعاد صلاح من مباراة وست هام

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب 2025 اليوم الإثنين، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا للطابع الخاص الذي يميّز البطولة بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية والإثارة التي ارتبطت دائمًا بتاريخها.

وعبر التاريخ، توج 6 منتخبات فقط بلقب كأس العرب، وهي: العراق، السعودية، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، لكل منها بصمته الخاصة في سجل البطولة.

العراق – الزعيم التاريخي للبطولة

يتصدر العراق قائمة المتوجين باللقب برصيد 4 بطولات (1964، 1966، 1985، 1988)، ويُعد المنتخب الأكثر سيطرة في حقبته.

السعودية – بطولتان لعصر ذهبي

حصد المنتخب السعودي اللقب مرتين (1998، 2002)، في فترة شهدت بروز جيل قوي ترك أثراً واضحاً على تاريخ الكرة السعودية.

مصر – أول بطل في التاريخ

توجت مصر بلقب النسخة الأولى عام 1963، وكانت بدايتها قوية في بطولات العرب رغم قلة مشاركاتها مقارنة بمنتخبات أخرى.

المغرب – بطولة تاريخية بفريق رديف

نجح المنتخب المغربي في حصد اللقب مرة واحدة عام 2012، بعد أداء مميز لمنتخب مكوّن من لاعبين محليين.

تونس – التتويج الأول في النسخة الاستثنائية

فازت تونس بلقب 2021 (النظام المعتمد من فيفا)، بعد وصولها لنهائي قوي أمام الجزائر.

الجزائر – بطل النسخة التي أعادت البطولة للواجهة

توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة 2021 المقامة في قطر، بعد فوزه على تونس في نهائي مثير امتد إلى الأشواط الإضافية.