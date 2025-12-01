مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

من مصر إلى الجزائر.. أبطال كأس العرب عبر العصور

كتب : محمد القرش

08:00 ص 01/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (3)
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (20)
  • عرض 12 صورة
    منتخب البحرين وجيبوتي في كأس العرب للشباب (2)
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (18)
  • عرض 12 صورة
    جانب من مباراة منتخب الكويت وموريتانيا بملحق كأس العرب 2025 (11)
  • عرض 12 صورة
    التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025
  • عرض 12 صورة
    التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025
  • عرض 12 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 12 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 12 صورة
    بطولة كأس العرب
  • عرض 12 صورة
    بطولة كأس العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب 2025 اليوم الإثنين، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا للطابع الخاص الذي يميّز البطولة بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية والإثارة التي ارتبطت دائمًا بتاريخها.

وعبر التاريخ، توج 6 منتخبات فقط بلقب كأس العرب، وهي: العراق، السعودية، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، لكل منها بصمته الخاصة في سجل البطولة.

العراق – الزعيم التاريخي للبطولة

يتصدر العراق قائمة المتوجين باللقب برصيد 4 بطولات (1964، 1966، 1985، 1988)، ويُعد المنتخب الأكثر سيطرة في حقبته.

السعودية – بطولتان لعصر ذهبي

حصد المنتخب السعودي اللقب مرتين (1998، 2002)، في فترة شهدت بروز جيل قوي ترك أثراً واضحاً على تاريخ الكرة السعودية.

مصر – أول بطل في التاريخ

توجت مصر بلقب النسخة الأولى عام 1963، وكانت بدايتها قوية في بطولات العرب رغم قلة مشاركاتها مقارنة بمنتخبات أخرى.

المغرب – بطولة تاريخية بفريق رديف

نجح المنتخب المغربي في حصد اللقب مرة واحدة عام 2012، بعد أداء مميز لمنتخب مكوّن من لاعبين محليين.

تونس – التتويج الأول في النسخة الاستثنائية

فازت تونس بلقب 2021 (النظام المعتمد من فيفا)، بعد وصولها لنهائي قوي أمام الجزائر.

الجزائر – بطل النسخة التي أعادت البطولة للواجهة

توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة 2021 المقامة في قطر، بعد فوزه على تونس في نهائي مثير امتد إلى الأشواط الإضافية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب بطولة كأس العرب أبطال كأس العرب منتخب مصر منتخب الر=عراق منتخب تونس منتخب الجزائر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين