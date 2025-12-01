"بينهم مصر".. قائمة مميزة تضم 5 منتخبات في كأس العرب 2025

تنطلق عصر اليوم الإثنين منافسات النسخة رقم 11 من بطولة كأس العرب والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتُشارك مصر بالبطولة بالمنتخب الثاني الذي يقوده المدير الفني الوطني حلمي طولان إذ أوقعت القرعة المنتخب رفقة مجموعة تضم: الكويت، الإمارات والأردن.

وتتواجد مصر بقائمة قصيرة مميزة لخمس منتخبات أعطت الثقة للمدرب المحلي لقيادة فريق بلاده خلال منافسات كأس العرب 2025 التي تشهد مشاركة 16 منتخبًا.

وينضم للقائمة التي تتواجد بها مصر منتخبات: فلسطين تحت قيادة المدرب إيهاب أبو جزر، المغرب تحت قيادة المدرب فوزي السكتيوي، تونس بقيادة المدرب سامي الطرابلسي، الجزائر بقيادة المدرب مجيد بوقرة.

ولكن يعد حلمي طولان مدربًا للمنتخب الثاني فقط فيما يقود حسام حسن المنتخب الأول، بينما يقود سامي الطرابلسي منتخب تونس الأول والرديف، فيما يقود إيهاب أبو جزر المنتخب الفلسطيني الأول.

وعلى غرار طولان يقود فوزي السكتيوي منتخب المغرب الرديف كما يقود مجيد بو قرة المنتخب الجزائري الرديف.

نظام التأهل في بطولة كأس العرب

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025 على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات بكل مجموعة ويتأهل أول وثانِ كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب.

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب

وستكون مباراة المنتخب الأولى عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر على ملعب لوسيل مع منتخب الكويت.

وسيواجه منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره الإماراتي على ملعب لوسيل عند 08:30 مساء يوم السبت الموافق 6 ديسمبر على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره الأردني على ملعب البيت عند 04:30 عصر يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.

