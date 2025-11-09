مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

تواجد صلاح وغياب مرموش.. تشكيل مباراة السيتي وليفربول

كتب : محمد القرش

05:32 م 09/11/2025

مرموش وصلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أرني سلون وبيب جوارديولا تشكيل فرقهم لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول قيادة محمد صلاح لخط هجوم الريدز، بينما جلس عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان ديك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: روبين دياز - نونيز - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - دوكو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل ليفربول تشكيل مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مرموش صلاح محمد صلاح عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر