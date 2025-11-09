تواجد صلاح وغياب مرموش.. تشكيل مباراة السيتي وليفربول

أعلن أرني سلون وبيب جوارديولا تشكيل فرقهم لمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول قيادة محمد صلاح لخط هجوم الريدز، بينما جلس عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان ديك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: روبين دياز - نونيز - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - دوكو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.