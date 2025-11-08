مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

مشجع فلسطيني يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة بطريقة مختلفة (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

12:24 ص 08/11/2025

محمد أبو تريكة

لا يزال النجم المصري محمد أبو تريكة حاضرا في كل قلوب الجماهير العربية، وليس الجماهير المصرية فقط، على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من 10 سنوات.

ويتمتع النجم المصري محمد أبو تريكة بجماهيرية كبيرة في جميع أرجاء الوطن العربي، نجح في اكتسابها بأخلاقه العالية قبل مهاراته الفنية الكبيرة، التي أشاد بها الكثير من عظماء اللعبة.

ووسط ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات عدوانية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم ينسى المشجع الفلسطيني "خليل أبو إلياس".، الاحتفال بعيد ميلاد الماجيكو على طريقته الخاصة.

ونشر أبو إلياس، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاحتفال بعيد ميلاد تريكة الـ47، من خلال ترديد الهتاف الذي طالما رددته جماهير الأهلي لنجمها السابق وهو: "من العتبة جينا ومن شبرا، يا تريكة، يابو فانلة حرير حمرا، يا تريكة".

واحتفل النجم المصري بعيد ميلاده الـ47 أمس الجمعة الموافق 7 فبراير، وسط احتفالات وتهنئات متبادلة من الكثير من نجوم كرة القدم.

ويذكر أن صاحب الـ 47 عاما، كان قد اعتزل كرة القدم في عام 2013، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات على المستويين المحلي والدولي.

محمد أبو تريكة خليل أبو إلياس

