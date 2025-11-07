10 صور من تدريب الأهلي الأول في أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك

"قبل مباراة إنجلترا".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى الدور المقبل بمونديال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد بن زايد".

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام سيراميكا كليوباترا، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات اشتملت جزء بدني وتقسيمة للكرة.

وشهد مران الأهلي الجماعي، تواجد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة بالنادي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق، وصلت إلى أبو ظبي اليوم الجمعة قادمة من مدينة العين.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت أمس.

