مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية.. منتخب زيمبابوي تعادل مع أنجولا

انطلقت مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة -محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه - مرموش – صلاح

أبرز أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من محمود تريزيجيه يبعدها دفاع منتخب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 8: عرضية من لاعب جنوب أفريقيا، تصل سهلة في يد حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 11: عرضية من محمد هاني ولكنها تمر من أمام محمد صلاح.

الدقيقة 17: كرة طويلة من لاعب جنوب أفريقيا ولكنها تصل سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى مصر.

الدقيقة 22: تسديدة من عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى جنوب أفريقيا بقليل.

الدقيقة 28: سيطرة على الرة في منتصف الملعب من لاعبي منتخب مصر.

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب جنوب أفريقيا تصل سهلة إلى يد حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

الدقيقة 38: محاولات مستمرة من منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 41: حكم المباراة يعود للفار لاحتمالة وجود ركلة جزاء لمنتخب مصر.

الدقيقة 43: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.

الدقيقة 45: محمد صلاح يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر من علامة الجزاء.

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء لمحمد هاني لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.