محمد صلاح يقترب من الانفراد برقم قياسي جديد

وصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى المساهمة التهديفية رقم 276 في الدوري الإنجليزي مع الريدز، بهدفه في شباك أستون فيلا الأسبوع الماضي.

وأنهى ليفربول سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي، عندما فاز على أستون فيلا، بنتيجة 2-0.

وعادل محمد صلاح رقم واين روني القياسي مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة)، بعد وصوله للمساهمة رقم 276 (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، كأكثر لاعب مساهمة مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري.

ويتبقى لمحمد صلاح هدفا أو تمريرة حاسمة، خلال مباراة مانشستر سيتي المقرر لها مساء الأحد المقبل، لتحطيم الرقم القياسي لأسطورة مانشستر يونايتد.

