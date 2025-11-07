"فايكنج".. استقبال مميز من جماهير مان سيتي لإيرلنج هالاند في مباراة بروسيا

محمد صلاح ينافس 10نجوم على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، لملاقاة نظيره منتخب فنزويلا اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

وتقام مباراة منتخب مصر تحت 17 عاما اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الثاني في مونديال الناشئين، بعد فوزه الكبير على حساب هايتي في الجولة الأولى من البطولة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، في المجموعة الخامسة بالبطولة رفقة كلا من: "هايتي، فنزويلا وإنجلترا".

وتستضيف قطر النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للناشئين، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سيضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، حال تمكن من تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب فنزويلا.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في السوبر

"سيرك".. رونالدو يكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا