هل تتجدد الأزمة بين محمد صلاح ومنتخب مصر؟

يمكن أن تنشب أزمة بين الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، بسبب مباراة الفراعنة الودية.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا، يوم 8 ديسمبر المقبل، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلا عن موقع WinWin، أن هناك جلسة مرتقبة بين محمد صلاح وحسام حسن مدرب منتخب مصر، لتجنب أي خلاف آخر بين النادي والمنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب ليفربول ضد إنتر ميلان خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ثم ضد برايتون على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يريد لاعبه في هاتين المبارتين، كما أن صلاح يفضل أيضًا البقاء والمشاركة في تلك المباريات مع ليفربول.

خلاف سابق بين محمد صلاح ومنتخب مصر

قبل عامين، راسل ليفربول مصر طالبًا إعفاء صلاح من معسكر دولي لتحسين حالته الصحية على المدى الطويل، وأثار ذلك غضب جماهير منتخب مصر، إلا أن المنتخب استجاب في النهاية لرغبة الريدز.

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة وعاد إلى مصر مبكرًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج.