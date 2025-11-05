موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وفاة أكبر رياضي أولمبي في العالم عن عمر يناهز 101 عام

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

يستضيف مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي الذي يضم في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، المباراة بعد الفوز على نابولي وفياريال والتعادل مع موناكو، في الجولات الماضية.

