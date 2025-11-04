"الإصابة غيرت حياته".. قصة لاعب الزمالك الذي توهج في سماء أوروبا

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مان سيتي أمام بروسيا دورتموند غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق السيتي.

ويستعد النجم المصري عمر مرموش للظهور السابع أمام فريق بروسيا دورتموند، حيث سبق له خوض 6 مباريات من قبل أمام الفريق الألماني، خلال تواجده في الدوري الألماني.

أرقام عمر مرموش أمام بروسيا دورتموند

وخاض عمر مرموش 6 مباريات من قبل أمام بروسيا دورتموند، بقميص كلا من: "شتوتجارت، فولفسبورج، فرانكفورت بالدوري الألماني".

وظهر مرموش أمام بروسيا دورتموند، بقميص فرانكفورت في 3 مباريات، في مباراتين بقميص فولفسبورج وظهر مرة وحيدة بقميص شتوتجارت أمام بروسيا دورتموند.

وخلال 6 مباريات، خاضهم عمر مرموش أمام بروسيا دورتموند، تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في آخرى.

وسجل مرموش في مرمى بروسيا دورتموند هدفين في 6 مباريات، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويطمح مرموش في تسجيل هدفه الأول، في بطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي غدا الأربعاء، في مرمى بروسيا دورتموند.

أقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن عودة إمام عاشور

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر