من الأفضل محمد صلاح أم بيلينجهام؟.. فيرمنيو يجيب

كشف النجم البرازيلي السابق بصفوف ليفربول فيرمنيو عن رأيه فيمن هو الأفضل بين النجم المصري بصفوف الريدز محمد صلاح والنجم الإنجليزي بصفوف ريال مدريد بيلينجهام.

وقال فيرمنيو في تصريحات أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء:"سأختار محمد صلاح".

أوضح فيرمينو أن مباراة ريال مدريد وليفربول واحدة من أفضل المباريات التي يمكن مشاهدتها في عالم كرة القدم، متمنيًا فوز ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

ليفربول سيستضيف نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وردّ لاعب السد القطري عما إذا كان ريال مدريد بمثابة الكابوس بالنسبة لهم، ضاحكًا:"نعم، هما نهائيان أوروبيان، وليس أي بطولة عادية، كان ذلك محزنًا جدًا وألمني كثيرًا، لكن، حسنًا، كانا أمام ريال مدريد".

وأتم صاحب الـ34 عامًا تصريحاته بقوله:"في النهائي الأول كنت شابًا جدًا، في عامي الثاني مع ليفربول، ولم تكن لدي خبرة كافية بعد، أما في الثاني، فقد كانت لدينا فرص للتسجيل، لكن مدريد وصل مرة واحدة وفاز كالعادة".

اقرأ أيضًا:

الراتب ومدة العقد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع الإيفواري إبراهيم دياباتي

الأهلي يعلن اختصاصات محمود الخطيب في مجلس الإدارة



