لا يزال النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وصديقه أندريا سيلفا، في الأذهان بعد وفاتهما في يوليو الماضي، إثر حادث سير مروع.

وكان ديوجو جوتا رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في يوليو الماضي، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

وقبل ساعات قليلة من مباراة ريال مدريد وليفربول، في دوري أبطال أوروبا، لم يغب جوتا وشقيقه عن الأضواء، حيث حرص ثلاثي ريال مدريد تشابي ألونسو أرنولد وهويسن، على تكريم الراحل جوتا وشقيقه أندريا سيلفا.

ووضع الثلاثي تشابي ألونسو، ترينت ألكساندر أرنولد وهويسن، الزهور داخل ملعب الأنفيلد، كنوع من التكريم للنجم البرتغالي الراحل جوتا وشقيقه أندريا سيلفا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

