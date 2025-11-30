مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل معسكر منتخب مصر بشهر ديسمبر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

كتب : محمد القرش

10:16 م 30/11/2025

رمضان صبحي مع منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن كافة التفاصيل المتعلقة بمعسكر الفراعنة استعدادًا لكأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقه يوم 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وينطلق المعسكر الأول للمنتخب يوم 3 ديسمبر ويستمر حتى 6 ديسمبر، ويستضيفه مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل الدخول في المعسكر المغلق.

ومن 7 ديسمبر، يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا على أن تُقام التدريبات على ملعب القاهرة الدولي، وذلك حتى 14 ديسمبر، موعد المباراة الودية أمام منتخب نيجيريا. وتأتي المباراة الودية كجزء من تحضيرات المنتخب لتجربة التشكيلة والاستراتيجيات قبل السفر إلى المغرب.

ويستمر المعسكر بعد مباراة نيجيريا حتى 17 ديسمبر، حين يتوجه المنتخب إلى المغرب للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب إلى تجهيز الفريق بشكل كامل للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من زيمبابوي، جنوب إفريقيا، وأنجولا، ويأمل الفراعنة في تحقيق نتائج قوية تؤهلهم للدور المقبل وتعزز فرصهم في المنافسة على اللقب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر معسكر منتخب مصر إبراهيم حسن كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة