تفاصيل معسكر منتخب مصر بشهر ديسمبر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن كافة التفاصيل المتعلقة بمعسكر الفراعنة استعدادًا لكأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقه يوم 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وينطلق المعسكر الأول للمنتخب يوم 3 ديسمبر ويستمر حتى 6 ديسمبر، ويستضيفه مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل الدخول في المعسكر المغلق.

ومن 7 ديسمبر، يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا على أن تُقام التدريبات على ملعب القاهرة الدولي، وذلك حتى 14 ديسمبر، موعد المباراة الودية أمام منتخب نيجيريا. وتأتي المباراة الودية كجزء من تحضيرات المنتخب لتجربة التشكيلة والاستراتيجيات قبل السفر إلى المغرب.

ويستمر المعسكر بعد مباراة نيجيريا حتى 17 ديسمبر، حين يتوجه المنتخب إلى المغرب للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب إلى تجهيز الفريق بشكل كامل للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من زيمبابوي، جنوب إفريقيا، وأنجولا، ويأمل الفراعنة في تحقيق نتائج قوية تؤهلهم للدور المقبل وتعزز فرصهم في المنافسة على اللقب.