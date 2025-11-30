جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع تشيلسي

أقيمت اليوم الأحد الموافق 30 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في ختام الجولة الثالثة عشرة في الدوري الإنجليزي.

وفي أبرز مباريات اليوم، تعادل أرسنال أمام نظيره تشيلسي بنتيجة 1-1، بينما فاز ليفربول على منافسه وست هام يونايتد بهدفين دون رد.

وواصل أرسنال الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة رغم التعادل، بينما يلحقه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال - 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- تشيلسي - 24 نقطة

4- أستون فيلا - 24 نقطة

5- برايتون - 22 نقطة

6- سندرلاند - 22 نقطة

7- مانشستر يونايتد - 21 نقطة

8- ليفربول - 21 نقطة

9- كريستال بالاس - 20 نقطة

10- برينتفورد - 19 نقطة

11- بورنموث - 19 نقطة

12- توتنهام - 18 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد - 18 نقطة

14- إيفرتون - 18 نقطة

15- فولهام - 17 نقطة

16- نوتنجهام فورست - 12 نقطة

17- وست هام يونايتد - 11 نقطة

18- ليدز يونايتد - 11 نقطة

19- بيرنلي - 10 نقاط

20- ولفرهامبتون - نقطتين