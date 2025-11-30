مباريات الأمس
أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني

09:07 م 30/11/2025

أرسنال ضد تشيلسي

واجه أرسنال نظيره تشيلسي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين أرسنال ومنافسه تشيلسي، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج.

وسجل الهدف الأول لتشيلسي اللاعب شالوباه في الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة، بينما سجل ميكيل ميرينو هدف التعادل لأرسنال بالدقيقة 59.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

أرسنال ضد تشيلسي أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي الدوري الإنجليزي أرسنال تشيلسي

