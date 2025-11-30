أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

واجه أرسنال نظيره تشيلسي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين أرسنال ومنافسه تشيلسي، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج.

وسجل الهدف الأول لتشيلسي اللاعب شالوباه في الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة، بينما سجل ميكيل ميرينو هدف التعادل لأرسنال بالدقيقة 59.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

على الرغم من النقص العددي... تشلسي يتقدم على أرسنال برأسية تريفوه تشالوباه#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/e4ij8nMPZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2025

