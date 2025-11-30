مباريات الأمس
انضمام ثنائي الزمالك لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

كتب : محمد القرش

08:06 م 30/11/2025
وصل ثنائي نادي الزمالك، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش"، للعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للانضمام لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

استقبل إداري المنتخب المصري أيمن حافظ اللاعبين فور وصولهم، حيث قام بإنهاء جميع إجراءات انضمامهم للمعسكر.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العرب بمواجهة منتخب الكويت يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، الساعة 4:30 عصرًا على ملعب لوسيل.

وفي مباراته الثانية، يلتقي الفراعنة مع نظيره الإماراتي على نفس الملعب يوم السبت 6 ديسمبر، الساعة 8:30 مساءً، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأردني يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، الساعة 4:30 عصرًا على ملعب البيت.

