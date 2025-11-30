سلوت يكشف سبب جلوس صلاح بديلاً في مباراة ليفربول ووست هام

"قد يضطر في هذه الحالة".. تقرير يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت سبب عدم الدفع بمحمد صلاح أساسيًا خلال مباراة وست هام.

موعد مباراة وست هام وليفربول

ليفربول سيحل ضيفًا على نظيره وست هام عند 04:05 عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة وست هام

وشهد تشكيل ليفربول جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، للاطلاع على التشكيل كاملاً.. اضغط هنا

وقال سلوت في تصريحات إعلامية قبل المباراة:"خلال 10 أيام سنخوض 4 مباريات وأحيانًا يجلس إيزاك على مقاعد البدلاء وأحيانًا أخرى فيرتز، وهذا هو التشكيل الذي اخترته لمباراة اليوم والقرار لم يكن سهلاً وليست المرة الأولى التي أقوم بذلك".

ترتيب ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر وكذلك عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام أصحاب المراكز من الثاني عشر إلى العاشر.

ويحتل فريق وست هام قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

