ليفربول يعود للانتصارات بثنائية في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي

مزحة حمل تُشعل التوتر بين فينيسيوس وصديقته.. ما القصة؟

إيزاك يسجل هدفه الأول مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

استعاد فريق ليفربول الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على نظيره وست هام يونايتد بثنائية ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو.

ملخص مباراة وست هام وليفربول

جاءت الخطورة الأولى في اللقاء بتسديدة من لاعب ليفربول إيزاك بالدقيقة 4 علت المرمى فيما تصدى دفاع ليفربول بالدقيقة 10 لتسديدة قوية من لاعب وست هام لوكاس باكيتا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بعد إصابة حارس مرمى ليفربول أليسون قبل أن يُستأنف اللقاء ثم أرسل لاعب ليفربول سوبوسلاي كرة عرضية داخل منطقة جزاء وست هام حولها زميله فان دايك برأسه ولكن بعيدة عن المرمى.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 20 للاعب ليفربول جاكبو الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى وست هام ثم تصدى دفاع وست هام بالدقيقة 24 لمحاولة من لاعب ليفربول ريان جرافينبرج للتوغل داخل منطقة الجزاء.

وتوقف اللعب في الدقيقة 38 لتلقي فان دايك العلاج ثم أُستأنف اللقاء وسدد زميله فيرتز في الدقيقة التالية كرة وصلت سهلة ليد حارس مرمى وست هام.

انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

عرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها المدافع كوناتي في الدقيقة 56

ألكسندر إيزاك يسجل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 60

مشاركة إيكيتيكي بدلا من إيزاك في الدقيقة 67

مشاركة كورتيس جونس بدلا من فيرتز في الدقيقة 75

خطأ لصالح وست هام في الدقيقة 81

بطاقة حمراء لـ لوكاس باكيتا لاعب وست هام في الدقيقة 84

كودي جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 90+2

انتهاء المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد.