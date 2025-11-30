"قد يضطر في هذه الحالة".. تقرير يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة وست هام وضيفه ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة وست هام وليفربول

جاءت الخطورة الأولى في اللقاء بتسديدة من لاعب ليفربول إيزاك بالدقيقة 4 علت المرمى فيما تصدى دفاع ليفربول بالدقيقة 10 لتسديدة قوية من لاعب وست هام لوكاس باكيتا.

وتوقف اللعب في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بعد إصابة حارس مرمى ليفربول أليسون قبل أن يُستأنف اللقاء ثم أرسل لاعب ليفربول سوبوسلاي كرة عرضية داخل منطقة جزاء وست هام حولها زميله فان دايك برأسه ولكن بعيدة عن المرمى.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 20 للاعب ليفربول جاكبو الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى وست هام ثم تصدى دفاع وست هام بالدقيقة 24 لمحاولة من لاعب ليفربول ريان جرافينبرج للتوغل داخل منطقة الجزاء.

موعد مباراة وست هام وليفربول

وست هام يستضيف نظيره ليفربول عند 04:05 عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13.

تشكيل ليفربول لمباراة وست هام

وشهد تشكيل ليفربول لمباراة وست هام تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

و يضم تشكيل ليفربول لمباراة وست هام كل من: أليسون بيكر في الحراسة، وفي الدفاع فان دايك وجوميز وكوناتي وكيركيز، بينما يتواجد في خط الوسط فيرتز وسوبوسلاي وإيزاك وماك أليستر، مع جاكبو وجرافنبيرخ في الهجوم.

ترتيب ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر وكذلك عن مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتوتنهام أصحاب المراكز من الثاني عشر إلى العاشر.

ويحتل فريق وست هام قبل المباراة المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

